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США прискорять постачання літаків F-16 для Тайваню, - Bloomberg

22 грудня, 2023 п'ятниця
03:59
Світ F-16 US Department of Defense

Військово-повітряні сили США продовжують вивчати всі варіанти прискорення продажу F-16 для Тайваню

Про це повідомляє Bloomberg.

Помічник міністра ВПС (Військово-повітряних сил) США Ендрю Хантер відреагував на лист законодавців, які висловили занепокоєння тим, що постачання обіцяних винищувачів F-16 Тайваню може бути зірвано через зростання "регіональних проблем безпеки в усьому світі". Зокрема мова йде про зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.

Члени Палати представників заявили, що затримки в програмі модернізації наявних тайванських винищувачів F-16 наближаються до трьох років через відсутність ключових деталей, водночас поставка 66 нових літаків, побудованих компанією Lockheed Martin Corp. затримується більш ніж на 15 місяців. Як пишуть - через складнощі з розробкою програмного забезпечення.

"Ми не можемо дозволити собі давати надмірні обіцянки і недопостачати нашим найближчим друзям", - йдеться у заяві законодавців.

Хантер відповів, що в рамках програми модернізації F-16 доставлено 136 літаків, а решта три плануються до відправки найближчим часом. За його словами, 66 нових літаків планується поставити до кінця 2026 року.

Законодавці заявили, що готові співпрацювати з Пентагоном, щоб забезпечити своєчасне завершення поставок літаків, посилаючись на часті навчання Китаю у водах і повітряному просторі навколо Тайваню.

  • 15 грудня Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму $300 млн для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню, що стало черговою допомогою острову у сфері оборони.
  • Речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай вживатиме контрзаходів проти компаній, причетних до продажу зброї Тайваню.
  • Під час зустрічі, яка відбулася в листопаді в Сан-Франциско, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові США Джо Байдену, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із материковим Китаєм, додавши, що це відбуватиметься "мирним шляхом".
Тайвань
США
F-16
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