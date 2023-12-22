США прискорять постачання літаків F-16 для Тайваню, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Помічник міністра ВПС (Військово-повітряних сил) США Ендрю Хантер відреагував на лист законодавців, які висловили занепокоєння тим, що постачання обіцяних винищувачів F-16 Тайваню може бути зірвано через зростання "регіональних проблем безпеки в усьому світі". Зокрема мова йде про зобов'язання США перед Україною та Ізраїлем.

Члени Палати представників заявили, що затримки в програмі модернізації наявних тайванських винищувачів F-16 наближаються до трьох років через відсутність ключових деталей, водночас поставка 66 нових літаків, побудованих компанією Lockheed Martin Corp. затримується більш ніж на 15 місяців. Як пишуть - через складнощі з розробкою програмного забезпечення.

"Ми не можемо дозволити собі давати надмірні обіцянки і недопостачати нашим найближчим друзям", - йдеться у заяві законодавців.

Хантер відповів, що в рамках програми модернізації F-16 доставлено 136 літаків, а решта три плануються до відправки найближчим часом. За його словами, 66 нових літаків планується поставити до кінця 2026 року.

Законодавці заявили, що готові співпрацювати з Пентагоном, щоб забезпечити своєчасне завершення поставок літаків, посилаючись на часті навчання Китаю у водах і повітряному просторі навколо Тайваню.