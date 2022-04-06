США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі, - CNN
Встановлення осіб, причетних до цієї справи, "зараз є надзвичайно важливим пріоритетом" для американської розвідки
Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнаного чиновника американської адміністрації.
За словами джерела видання, знайомого з останньою інформацією, США вірять, що їм "вдасться ідентифікувати російські підрозділи", які вчинили звірства в Бучі.
Збір і аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів тривав з моменту виявлення звірств, і США перебувають на етапі "звуження кола" відповідальних, - сказав чиновник.
Однак не є достеменним, що США оприлюднять свої висновки. Може бути рішення залишити таку роль Україні, - повідомило джерело CNN.
США також аналізують можливі індикатори того, що під час звірств у Бучі перебував більше ніж один російський підрозділ чи група бойовиків. Сполучені Штати також намагаються визначити, чи трапилася трагедія під час ротації російських підрозділів у Бучі.
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