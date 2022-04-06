Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнаного чиновника американської адміністрації.



За словами джерела видання, знайомого з останньою інформацією, США вірять, що їм "вдасться ідентифікувати російські підрозділи", які вчинили звірства в Бучі.

Збір і аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів тривав з моменту виявлення звірств, і США перебувають на етапі "звуження кола" відповідальних, - сказав чиновник.

Однак не є достеменним, що США оприлюднять свої висновки. Може бути рішення залишити таку роль Україні, - повідомило джерело CNN.



США також аналізують можливі індикатори того, що під час звірств у Бучі перебував більше ніж один російський підрозділ чи група бойовиків. Сполучені Штати також намагаються визначити, чи трапилася трагедія під час ротації російських підрозділів у Бучі.



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