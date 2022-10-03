Про це повідомляє The Guardian.

За словами Петреуса, США та союзники знищать російські війська і озброєння в Україні та потоплять чорноморський флот РФ, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю.

Він додав, що спілкувався на цю тему з радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та знає, що Вашингтон неодноразово попереджав Москву про наслідки.

"Гіпотетично ми б із союзниками по НАТО відповіли та знищили б усі російські звичайні сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму та на будь-якому кораблі у Чорному морі", - сказав Петреус.

Відповідаючи на запитання, чи втягне застосування Росією ядерної зброї в Україні у війну США та НАТО, Петреус зазначив, що це не призведе до дії статті 5 Альянсу про колективну оборону. Проте він переконаний, що змальована ним реакція союзників була б правильно.

Водночас він додав, що поширення радіації на територію однієї з країн НАТО може бути витлумачено, як напад на члена Альянсу.

Петреус наголосив, що Путін через поразки в Україні перебуває у розпачі, а використання тактичної ядерної зброї не змінить ситуацію на полі бою.

"Для Путіна та Росії все ще може стати гірше. І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою цього абсолютно не змінить. Але ви повинні сприймати загрозу серйозно", - зазначив Петреус.

2 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав застосування РФ ядерної зброї дуже малоймовірним, але закликав не відкидати такої можливості.

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