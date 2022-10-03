США знищать війська та флот РФ, якщо Путін застосує проти України ядерну зброю, - ексдиректор ЦРУ
Колишній директор Центрального розвідувального управління, генерал у відставці Девід Петреус заявив, що США та союзники знищать російські війська та флот на території України, якщо РФ застосує ядерну зброю
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Петреуса, США та союзники знищать російські війська і озброєння в Україні та потоплять чорноморський флот РФ, якщо президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю.
Він додав, що спілкувався на цю тему з радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та знає, що Вашингтон неодноразово попереджав Москву про наслідки.
"Гіпотетично ми б із союзниками по НАТО відповіли та знищили б усі російські звичайні сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму та на будь-якому кораблі у Чорному морі", - сказав Петреус.
Відповідаючи на запитання, чи втягне застосування Росією ядерної зброї в Україні у війну США та НАТО, Петреус зазначив, що це не призведе до дії статті 5 Альянсу про колективну оборону. Проте він переконаний, що змальована ним реакція союзників була б правильно.
Водночас він додав, що поширення радіації на територію однієї з країн НАТО може бути витлумачено, як напад на члена Альянсу.
Петреус наголосив, що Путін через поразки в Україні перебуває у розпачі, а використання тактичної ядерної зброї не змінить ситуацію на полі бою.
"Для Путіна та Росії все ще може стати гірше. І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою цього абсолютно не змінить. Але ви повинні сприймати загрозу серйозно", - зазначив Петреус.
- 2 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав застосування РФ ядерної зброї дуже малоймовірним, але закликав не відкидати такої можливості.
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