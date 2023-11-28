Відчуття - "стадіон", що так весело починався у 2019, триває. Правда, вже не весело.

Але за ним навіть не проглядається дискусії на теми:

чи здатне ДСТЗІ, яке отримає 50 млрд військового ПДФО, забезпечити дронами ЗСУ. А від цього прямо залежить боєздатність війська і захист країни;

хто може забезпечити прорив в розробці сучасних систем РЕБ, що будуть конкурувати з російськими;

чи здатне ДП "Відновлення України" швидко й ефективно збудувати оборонні рубежі, без яких ми просто можемо опинитися перед загрозою російського прориву;

хто і як має вже розмовляти з Дональдом Туском і його урядом, аби зняти блокаду українських перевізників і мати Польщу в союзниках, що особливо важливо напередодні переговорів про вступ до ЄС;

якою має бути команда перемовників від України з ЄС, хто там має бути, аби провести переговори швидко і вигідно для України;

хто і як буде розмовляти з різними групами впливу в США, які є сьогодні основними союзниками України, й без підтримки яких нам буде геть складно втриматися;

як сформулювати формулу української перемоги так, аби вона гарантувала сталий мир і не повторення російської агресії в майбутньому. І, як на мене, саме це є головним питанням.

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Від дронів і РЕБ залежить ситуація на фронті та життя наших воїнів.

Від лінії оборони — захист країни.

Від перемовників з Польщею і ЄС — наше майбутнє в ЄС або знову повз.

Від США — найбільш вагома підтримка для виживання.

Від НАТО — наша майбутня безпека.

Натомість всі обговорюють Марʼяну… Війна має змусити нас подорослішати, що означає перестати зважати на фріків і діпфейки, натомість розрізняти справді важливі теми й вести щодо них професійні дискусії.

Якщо ці теми не підійматиме громадянське суспільство, то популісти, навіть якщо вони говорять що "час зняти патерналістські окуляри" - і поготів.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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