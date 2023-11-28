Випади проти Залужного мають аналоги в нашій історії
Росія намагається діяти за звичним для себе сценарієм
Якщо уважно проаналізувати події сьогодення, то можна відчути емоції 1918 року, зрозуміти причини непопулярності Центральної Ради й передумови приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського.
Росія намагається діяти за звичним для себе сценарієм, мета збереження і розширення імперії залишається незмінною.
У час війни суспільство особливо гостро потребує швидких, справедливих і ефективних рішень. Повільно, неправильно + корупція — викликають підсвідому лють. Бо ціна помилок — життя і на традиційні помилки політики права більше не мають.
Читайте також: Мар'яну Бузуглу слід тримати подалі від армії
Але це, звісно, якщо є чим думати, для тебе все не вперше і тебе не привезли в опломбованому вагоні на сцену.
Будь-які збіги прізвищ чи подій є випадковими, адже історія нас вчить, що вона нас нічого не вчить.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе