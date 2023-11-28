Якщо уважно проаналізувати події сьогодення, то можна відчути емоції 1918 року, зрозуміти причини непопулярності Центральної Ради й передумови приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського.

Росія намагається діяти за звичним для себе сценарієм, мета збереження і розширення імперії залишається незмінною.

У час війни суспільство особливо гостро потребує швидких, справедливих і ефективних рішень. Повільно, неправильно + корупція — викликають підсвідому лють. Бо ціна помилок — життя і на традиційні помилки політики права більше не мають.

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Але це, звісно, якщо є чим думати, для тебе все не вперше і тебе не привезли в опломбованому вагоні на сцену.

Будь-які збіги прізвищ чи подій є випадковими, адже історія нас вчить, що вона нас нічого не вчить.

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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