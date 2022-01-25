Стала відома справжня причина звільнення Шевченка з "Дженоа"

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, повідомляє FootballHub в YouTube.

За його інформацією, власники "Дженоа" не виконали обіцянок, які давали Шевченку перед його призначенням головним тренером.

"Коли Шевченко погодився очолити "Дженоа", були певні домовленості, що йому буде виділено бюджет для підсилення команди у зимове трансферне вікно. Було обумовлено прізвища футболістів, які мали перейти у "Дженоа". Інвестори не змогли виконати ці обіцянки і найголовніше, що не зрозуміло – вони не захотіли витрачати, чи не мають грошей", - сказав Циганик.

Він додав, що саме це стало головною причиною звільнення українського тренера.

"Це стало головною причиною того, що Шевченко був незадоволений ситуацією, що склалася. Обіцянки були одні, а зроблено все було інакше", – зазначив Циганик.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.



23 січня повідомлялось, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі з футболу.

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