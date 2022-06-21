Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас в telegram.

"Наступний чемпіонат УПЛ стартуватиме у трьох містах - Києві, Львові та Ужгороді. З часом в залежності від деокупації територій та віддаленості лінії фронту географія змагань розширюватиметься", - написав Бурбас.

За його інформацією у новому сезоні у Києві планують грати "Динамо", "Зоря", "Чорноморець", "Кривбас", "Колос", "Інгулець", "Олександрія", "Металіст 1925", "Ворскла" та "Металіст". У Львові - "Рух", "Львів" та "Шахтар". В Ужгороді - "Минай" та "Дніпро-1". "Верес хоче приймати суперників у Рівному, де найближчим часом буде введено в експлуатацію після реконструкції його стадіон.

За інформацією Бурбаса, чемпіонат України буде проведено в класичному форматі - 16 команд змагатимуться у два кола.

"Турнірна таблиця монолітна. Без розподілу на групи. Такий варіант теж розглядався на останньому засіданні, але не був підтриманий жодним з клубів. Позиція така, що кожен має зіграти з кожним, аби не було суперечок щодо справедливості і легітимності проведення змагань", - пояснив Бурбас.

21 червня журналіст Андрій Сеньків стверджував, що у новому сезоні чемпіонат України відбуватиметься у новому форматі, а команди буде поділено на дві групи.

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