Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану

Про це написав на facebook-сторінці військовий і пластун Юрій Юзич.

"У це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади "Чорні запорожці". З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення", – зазначив Юрій Юзич. На підтвердження він опублікував світлину, зроблену під час чергового вручення нагород воїнам цієї бригади. Фото раніше поширив на своїй сторінці капелан "Чорних запорожців" Микола Гопайнич.

У коментарях кілька людей підтвердили цю інформацію.

Вадим Тітушко став відомим на всю країну 18 травня 2013 року, коли йому було 20 років. Під час акції опозиції "Вставай, Україно!" в Києві юнак серед інших молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту постраждали журналістка "5 каналу" Ольга Сніцарчук та фотограф видання "КомерсантЪ Украина" Влад Содель. Серед учасників сутичок в об’єктив фотокамери потрапив Тітушко.

Фото: glavcom.ua

Згодом він став одним із чотирьох обвинувачених у побитті журналістів. Тітушка покарали умовним терміном.

Під час Революції Гідності "тітушками" почали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Самого Тітушка під час Революції Гідності нібито бачили на антимайдані в Обухові.