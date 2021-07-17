Стало відомо, де збірна України зіграє наступний матч відбору ЧС-2022
Збірна України проведе наступний матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу проти Казахстану 1 вересня у Нур-Султані
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
В УАФ оголосили, що матч Казахстан - Україна відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана Арена" 1 вересня 2021 року. Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.
На 4 вересня у Києві заплановано відбіркову гру збірної України проти Франції.
Команда Андрія Шевченка стартувала у відборі з трьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1 - у гостях з Францією та вдома з Фінляндією та Казахстаном. Команда Андрія Шевченка після 3-х турів має 3 очка та займає у групі D друге місце. Лідирує з 7 балами Франція. У Фінляндії - 2 пункти, Боснія і Герцеговина та Казахстані набрали по 1 очку.
- 6 липня стало відомо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський має відновитися після операції до відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 проти Франції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе