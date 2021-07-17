Стало відомо, де збірна України зіграє наступний матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

В УАФ оголосили, що матч Казахстан - Україна відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана Арена" 1 вересня 2021 року. Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.

На 4 вересня у Києві заплановано відбіркову гру збірної України проти Франції.

Команда Андрія Шевченка стартувала у відборі з трьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1 - у гостях з Францією та вдома з Фінляндією та Казахстаном. Команда Андрія Шевченка після 3-х турів має 3 очка та займає у групі D друге місце. Лідирує з 7 балами Франція. У Фінляндії - 2 пункти, Боснія і Герцеговина та Казахстані набрали по 1 очку.