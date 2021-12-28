Стало відомо, до скількох років збирається грати Роналду
Мати футболіста англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду Долорес Авейру заявила, що португалець збирається грати до 40 років
Про це повідомляє The Scottish Sun.
За словами Долорес Авейру, Крішітану Роналду в свої 36 не збирається завершувати кар'єру та збирається грати до 40 років.
"Я вже питала його про те, чи він хоче бути тренером, коли закінчить грати. Він відповів, що хоче насолоджуватися життям. Він гратиме до сорока років", – сказала Авейру.
У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за МЮ 20 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.
- Нагадаємо, 3 грудня головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік висловив захоплення фізичною формою Кріштіану Роналду.
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