Стало відомо, до скількох років збирається грати Роналду

Про це повідомляє The Scottish Sun.

За словами Долорес Авейру, Крішітану Роналду в свої 36 не збирається завершувати кар'єру та збирається грати до 40 років.

"Я вже питала його про те, чи він хоче бути тренером, коли закінчить грати. Він відповів, що хоче насолоджуватися життям. Він гратиме до сорока років", – сказала Авейру.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за МЮ 20 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.