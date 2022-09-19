Стало відомо, хто покаже матчі збірної України у Лізі націй
Вересневі матчі збірної України з футболу проти Шотландії та Вірменії у Лізі націй транслюватимуть телеканали ICTV, Інтер, 1+1 та Суспільне
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Трансляція матчів відбуватиметься у межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, Інтер, 1+1 та Суспільне, що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.
Користувачі супутникового телебачення не зможуть подивитися ці ігри, але всі три матчі також будуть доступними для перегляду на YouTube-каналі УАФ.
Перегляд матчів на цих каналах та платформах буде можливий лише на території України.
Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
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