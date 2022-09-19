Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Трансляція матчів відбуватиметься у межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, Інтер, 1+1 та Суспільне, що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Користувачі супутникового телебачення не зможуть подивитися ці ігри, але всі три матчі також будуть доступними для перегляду на YouTube-каналі УАФ.

Перегляд матчів на цих каналах та платформах буде можливий лише на території України.

Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.

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