Стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі

Список зрадників опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Еспресо.TV.

"Список колаборантів в Мелітополі. От чесно, не розумію, як можна так тупо ставати зрадником. Не всі сміливі, як мер Генічеська Олександр Тулупов або градоначальник Мелітополя Іван Федоров, щоб публічно кинути виклик озброєним окупантам. Але зберегти гідність, спокійно відмовити та поїхати з міста це ж цілком здійсненний алгоритм. Але ні. Ці йдуть на відкриту співпрацю з ворогом. І, якщо думають, що він прийшов назавжди, вони дуже помиляються. Радив би їм ще раз прочитати шкільний підручник історії".



Нагадаємо, сьогодні ввечері у Мелітополі місцева депутатка від ОПЗЖ Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb