Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі

Стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі

13 березня, 2022 неділя
00:23
війна з Росією Мелітополь опудало Путін

Вони вже навіть розподілили ролі у цій ганебній виставі.

Список зрадників опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Еспресо.TV.

"Список колаборантів в Мелітополі. От чесно, не розумію, як можна так тупо ставати зрадником. Не всі сміливі, як мер Генічеська Олександр Тулупов або градоначальник Мелітополя Іван Федоров, щоб публічно кинути виклик озброєним окупантам. Але зберегти гідність, спокійно відмовити та поїхати з міста це ж цілком здійсненний алгоритм. Але ні. Ці йдуть на відкриту співпрацю з ворогом. І, якщо думають, що він прийшов назавжди, вони дуже помиляються. Радив би їм ще раз прочитати шкільний підручник історії".

  • Нагадаємо, сьогодні ввечері у Мелітополі місцева депутатка від ОПЗЖ Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелітополь
колаборанти
Читайте також:
НАТО солдат
12 березня, 2022 субота
30 тис військових, 200 літаків: НАТО в понеділок розпочинає масштабні військові навчання впритул до російського кордону
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Кирило Буданов
12 березня, 2022 субота
Російський генералітет проти війни – за її продовження лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 березня
00:44
білоруські війська
Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною, зберігається висока ймовірність участі білорусів у війні, - Генштаб
00:22
Морський порт
Лише два морські порти в Україні функціонують, зв'язок з Маріуполем втрачений
00:02
Верховна Рада
Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер
2022, субота
12 березня
23:46
ліквідовані російські солдати
Лікарні і морги у білоруських містах переповнені російськими окупантами, - ЗМІ
23:25
Віталій Кім
На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА
23:21
ДПСУ
Прикордонники спільно з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону на Харківщині
23:03
Каховка
У Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст, - ІМІ
22:42
ЧАЕС
Захоплена окупантами ЧАЕС досі не підключена до енергомережі, - Енергоатом
22:39
Ірина Верещук
Із 14 гуманітарних коридорів 12 березня спрацювало 9, – Верещук
22:35
Ексклюзив
Україна-НАТО
Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий
22:19
Знищено командний пункт ворога
Знищено ще один командний пункт ворога, - Залужний
22:05
Ексклюзив
Валерій Чалий
Необхідно наголошувати світу, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людства та ядерний терор, – Чалий
22:03
Галина Данильченко
У Мелітополі "гауляйтером" російської влади стала депутатка від ОПЗЖ
21:52
Жозеп Боррель
РФ може продовжити агресію нападом на одну з країн НАТО, - Боррель
21:43
Херсон
Херсонщина – це Україна. Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки
21:34
прикордонники
Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів
21:14
деокупаціїя Крим
Приблизно 80 людей, які служили в окупованому Криму відмовились воювати проти України, - Ґрати
21:06
Кадирівці
"Кадирівці" у Бородянці розстріляли 12 поранених росіян, що чекали евакуації, - розвідка
20:47
Інтернаціональний легіон
Понад 600 чехів виявили бажання воювати за Україну
20:34
МАГАТЕ
В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ, - Енергоатом
20:28
Stinger
На Харківщині з ПЗРК Stinger знищили російський літак, він упав у РФ, - голова ОВА Синєгубов
20:17
Ексклюзив
Сергій Гайдай
Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
20:01
Над Херсонщиною українські військові збили два російські вертольоти, один пілот вижив
19:58
Порошенко
Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи – "бандеромобілі", озброєні кулеметами ПКМ
19:47
Кулеба
Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум
19:42
літак covid
Понад 700 російських літаків позбавили сертифікатів льотної придатності
19:39
Оновлено
Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка
19:35
Михайло Подоляк
Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
19:28
Ексклюзив
російська армія
Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
19:21
ЧАЕС
"Укренерго" підтвердила ремонтні роботи на ЧАЕС
19:10
На Волинському напрямку з боку окупантів можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб
18:58
ЗСУ
Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині
18:55
Олександр Тулупов
Влада окупованого Генічеська йде у відставку, - мер
18:53
Кулеба
Кулеба назвав три основні перемоги України на дипломатичному фронті
18:50
Аерофлот
Заступник голови "Аерофлоту" Андрій Панов звільнився з компанії та поїхав із Росії
18:41
Херсон
Депутати Херсонщини готують реакцію на підготовку окупантами псевдореферендуму щодо "ХНР", - перший заступник голови облради
18:34
Путін
Путін не готовий зупинити війну, але йому повідомили, що він має припинити руйнування, - подробиці переговорів від делегації Макрона
18:33
мобільні мережі телефон андроид
Комітет з питань цифрової трансформації закликає українців не перевантажувати мобільні мережі, щоб завжди залишатися на зв’язку
18:29
Зеленський
"Є декілька можливостей": Зеленський розповів про альтернативи закриттю неба над Україною
18:13
Байден
Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV