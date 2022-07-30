Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

За його інформацією, офіційним транслятором реваншу між Усиком та Джошуа у США, Європі та в Україні буде стрімінговий сервіс DAZN. Виняток склала лише Велика Британія, де права на показ викупила телекомпанія Sky Sports.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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