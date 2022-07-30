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Головна Спорт Стало відомо, хто в Україні покаже бій Усик - Джошуа

Стало відомо, хто в Україні покаже бій Усик - Джошуа

30 липня, 2022 субота
10:54
Спорт Усик - Джошуа

Другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter

За його інформацією, офіційним транслятором реваншу між Усиком та Джошуа у США, Європі та  в Україні буде стрімінговий сервіс DAZN. Виняток склала лише Велика Британія, де права на показ викупила телекомпанія Sky Sports.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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