Стало відомо, кого ФІФА оголосить найкращим футболістом світу
Нагороду найкращому футболісту світу 2022 року за версією ФІФА отримає аргентинець Ліонель Мессі
Про це повідомляє Marca.
За даними джерел іспанського видання, приз найкращому гравцю 2022 року отримає нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він випередив у боротьбі за нагороду французів Каріма Бензема ("Реал", Іспанія) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ, Франція).
Найкращим голкіпером світу визнали аргентинця Еміліано Мартінеса ("Астон Вілла", Англія). Найкращим тренером року визнано Ліонеля Скалоні, який очолює збірну Аргентини.
Церемонія The Best від ФІФА відбудеться 27 лютого у Парижі та розпочнеться о 22:00.
2021 року найкращим футболістом світу було визнано поляка Роберта Левандовські.
- 11 лютого стало відомо, що на звання найкращого футболіста світу 2022 року за версією ФІФА претендують аргентинець Ліонель Мессі, француз Карім Бензема та француз Кіліан Мбаппе.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе