Про це повідомляє Marca.

За даними джерел іспанського видання, приз найкращому гравцю 2022 року отримає нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він випередив у боротьбі за нагороду французів Каріма Бензема ("Реал", Іспанія) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ, Франція).

Найкращим голкіпером світу визнали аргентинця Еміліано Мартінеса ("Астон Вілла", Англія). Найкращим тренером року визнано Ліонеля Скалоні, який очолює збірну Аргентини.

Церемонія The Best від ФІФА відбудеться 27 лютого у Парижі та розпочнеться о 22:00.

2021 року найкращим футболістом світу було визнано поляка Роберта Левандовські.