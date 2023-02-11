ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста світу

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

До трійки фіналістів у боротьбі за звання найкращого гравця року увійшли Мессі, Бензема та Мбаппе.

Також визначилися претенденти на перемогу в інших номінаціях. На звання найкращого тренера претендують італієць Карло Анчелотті ("Реал", Іспанія), іспанець Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті", Англія) та Ліонель Скалоні (збірна Аргентини). За приз воротаря року продовжують змагатися бельгієць Тібо Куртуа ("Реал"), аргентинець Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Англія) та марокканець Яссін Буну ("Севілья", Іспанія).

Імена переможців буде оголошено 27 лютого на урочистій церемонії у Парижі.

Минулого року найкращим футболістом світу було визнано поляка Роберта Левандовські.