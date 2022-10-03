Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами менеджера боксера Егіса Клімаса, українець готується повернутися на ринг у лютому 2023 року та сподівається зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми будемо готові. Зі свого боку ми будемо готові на 100%, тому якщо бій не відбудеться, звинувачуйте не нашу команду", - сказав Клімас.

Він додав, що Усик, у разі згоди Ф'юрі, готовий провести бій навіть у грудні 2022 року, коли британець має намір боксувати наступного разу.

"Сподіваюся, все складеться. Чув, Ф'юрі хоче битися 3 грудня, з чим ми не маємо великих проблем. Але, з іншого боку, це бокс, і всяке трапляється, травми рук, ніг тощо. Схрестимо пальці", - порадив Клімас.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британець заявив про намір провести наступний бій проти сирійця Махмута Чарра.

Олександр Усик раніше заявляв, що йому потрібен час на відновлення після перемоги у реванші над іншим британцем Ентоні Джошуа, тому він більше не боксуватиме у 2022 році.

3 жовтня стало відомо, що Олександр Усик заявив про намір зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером, якщо не вдасться домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі.

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