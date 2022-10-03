Усик назвав ім'я боксера, з яким зустрінеться у разі відмови Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик заявив про намір зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером, якщо не вдасться домовитися про бій з британцем Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами менеджера українця Егіса Клімаса, Олександр Усик сказав йому, що хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, якщо не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
"Бій з Вайлдером дуже ймовірний. Усик дійсно зателефонував і сказав: "Якщо Ф'юрі недоступний, якщо ми не зможемо з ним побитися, то я хотів би зустрітися з Вайлдером". Я спитав його чому, і він відповів: "Тому, що він ризикований боєць, і мені це подобається", - сказав Клімас.
Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) який у нього у 2020 році відібрав британець Тайсон Ф'юрі. Американець повернеться на ринг 15 жовтня у поєдинку проти Роберта Геленіуса в Нью-Йорку.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.
- 2 жовтня стало відомо, що Усик особисто відвідає у США бій Вайлдер - Геленіус.
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