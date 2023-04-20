Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим ексдепутатом Барною

Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

У пʼятницю, 21 квітня, об 11:00 в Михайлівському соборі відбудеться прощання з колишнім народним депутатом 8 скликання, помічником гранатометника, старшим сержантом Олегом Барною.

Потім захисника України проведуть у засвіти на Майдані незалежності.

"Загинув, як справжній воїн штурмуючи позиції орків, в ближньому бою", - написав депутат.

Довідково. Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині. Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як "Революція на граніті". Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі на Тернопільщині та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.

У Верховній Раді Барна запам’ятався кількома інцидентами. Зокрема, у січні 2015 року він з трибуни парламенту заявив, що Путін – *уйло. У відповідь із зали було чутно "ла-ла-ла-ла".

Барну обрали депутатом Верховної Ради 8 скликання від Блоку Петра Порошенка. З листопада 2014 по липень 2019 року він працював у парламенті.

На війну Олег Барна вирушив попри те, що мав інвалідність.