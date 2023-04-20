Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим ексдепутатом Барною
21 квітня відбудеться прощання із колишнім народним депутатом України Олегом Барною, який не дожив один день до свого 56-го дня народження і загинув на Донбасі 17 квітня
Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
У пʼятницю, 21 квітня, об 11:00 в Михайлівському соборі відбудеться прощання з колишнім народним депутатом 8 скликання, помічником гранатометника, старшим сержантом Олегом Барною.
Потім захисника України проведуть у засвіти на Майдані незалежності.
"Загинув, як справжній воїн штурмуючи позиції орків, в ближньому бою", - написав депутат.
Довідково. Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині. Закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Брав участь у студентському голодуванні у Києві, відомому як "Революція на граніті". Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі на Тернопільщині та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.
У Верховній Раді Барна запам’ятався кількома інцидентами. Зокрема, у січні 2015 року він з трибуни парламенту заявив, що Путін – *уйло. У відповідь із зали було чутно "ла-ла-ла-ла".
Барну обрали депутатом Верховної Ради 8 скликання від Блоку Петра Порошенка. З листопада 2014 по липень 2019 року він працював у парламенті.
На війну Олег Барна вирушив попри те, що мав інвалідність.
- Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський опублікував відео, на якому Барна тренується на стрільбах. "Вчора (17 квітня, - ред.) під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня", - повідомив він.
- Бригада, де служив екснардеп Барна, розповіла подробиці його загибелі.
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