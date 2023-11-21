Стало відомо, під яким номером виступатиме Україна на дитячому Євробаченні-2023

Про це пише "Суспільне".

Фінал відбудеться у неділю, 26 листопада, о 17:00. Пряму трансляцію можна буде подивитися на телеканалі Суспільне Культура, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайтах Дитяче Євробачення в Україні та Суспільне Культура.​ Конкурс проходитиме в Палаці Нікайя в Ніцці, де свого часу виступали Мадонна, Бейонсе та Девід Боуї.

Також повідомляється, що Анастасія Димид взяла участь у Церемонії відкриття 21-го пісенного конкурсу. Співачка разом з представниками 15 інших країн-учасників конкурсу пройшла червоною доріжкою, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор.

Під час церемонії було проведено жеребкування, яке визначило, хто з країн-учасників відкриватиме та закриватиме фінал конкурсу. Відкриватиме захід представниця Іспанії, 12-річна Сандра Валеро, закриватимуть - представники Нідерландів, дует Сеп і Ясмейн.