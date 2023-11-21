Стало відомо, під яким номером виступатиме Україна на дитячому Євробаченні-2023
Представниця України на Дитячому Євробаченні-2023 - 9-річна Анастасія Димид - виступить у фіналі пісенного конкурсу під номером 3
Про це пише "Суспільне".
Фінал відбудеться у неділю, 26 листопада, о 17:00. Пряму трансляцію можна буде подивитися на телеканалі Суспільне Культура, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайтах Дитяче Євробачення в Україні та Суспільне Культура. Конкурс проходитиме в Палаці Нікайя в Ніцці, де свого часу виступали Мадонна, Бейонсе та Девід Боуї.
Також повідомляється, що Анастасія Димид взяла участь у Церемонії відкриття 21-го пісенного конкурсу. Співачка разом з представниками 15 інших країн-учасників конкурсу пройшла червоною доріжкою, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор.
Під час церемонії було проведено жеребкування, яке визначило, хто з країн-учасників відкриватиме та закриватиме фінал конкурсу. Відкриватиме захід представниця Іспанії, 12-річна Сандра Валеро, закриватимуть - представники Нідерландів, дует Сеп і Ясмейн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе