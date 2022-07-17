Стало відомо про шостого британця в російському полоні, - Бі-Бі-Сі
У російському полоні на території окупованих районів Донеччини перебуває вже шостий полонений британець
Про це 17 липня 2022 року повідомляє BBC News Україна.
Йдеться про військового парамедика Джона Гардінга.
"Має вік понад п'ятдесят років, родом із Сандерленда", - сказано у повідомленні.
Чоловік знаходиться в полоні на території ОРДО, де його хочуть "засудити" до смертної кари.
Британця показали на відео російські журналісти. На записі він звертається за допомогою до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
Як зазначається, Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв полку "Азов" за Маріуполь.
Друзі та сім'я підтвердили BBC, що на відео дійсно він.
Джон Гардінг воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповідав ВВС, що приїхав туди, щоб застосувати свої навички бойового медика, допомагаючи захисникам України.
- 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Це британці Ейден Аслін та Шон Піннер, а також підданий Королівства Марокко Саадун Брагім.
- 1 липня стало відомо, що слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних Сил України. Їх хочуть засудити до смертної кари. Імена цих добровольців - Ділан Хілі та Ендрю Хілл.
- 15 липня з'явилася інформація про смерть у полоні британця Пола Урі. Але, за даними народного депутата України Олексія Гончаренко, той не був військовим, а "працював на одну з громадських організацій, які допомагали постраждалим від війни".
- Таким чином Джон Гардінг є вже шостим британцем, чиє перебування у російському полоні підтверджено у відкритих джерелах.
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