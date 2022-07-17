Стало відомо про шостого британця в російському полоні, - Бі-Бі-Сі

Про це 17 липня 2022 року повідомляє BBC News Україна.

Йдеться про військового парамедика Джона Гардінга.

"Має вік понад п'ятдесят років, родом із Сандерленда", - сказано у повідомленні.

Чоловік знаходиться в полоні на території ОРДО, де його хочуть "засудити" до смертної кари.

Британця показали на відео російські журналісти. На записі він звертається за допомогою до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Як зазначається, Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв полку "Азов" за Маріуполь.

Друзі та сім'я підтвердили BBC, що на відео дійсно він.

Джон Гардінг воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповідав ВВС, що приїхав туди, щоб застосувати свої навички бойового медика, допомагаючи захисникам України.

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Це британці Ейден Аслін та Шон Піннер, а також підданий Королівства Марокко Саадун Брагім.

1 липня стало відомо, що слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних Сил України. Їх хочуть засудити до смертної кари. Імена цих добровольців - Ділан Хілі та Ендрю Хілл.

15 липня з'явилася інформація про смерть у полоні британця Пола Урі. Але, за даними народного депутата України Олексія Гончаренко, той не був військовим, а "працював на одну з громадських організацій, які допомагали постраждалим від війни".

Таким чином Джон Гардінг є вже шостим британцем, чиє перебування у російському полоні підтверджено у відкритих джерелах.

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