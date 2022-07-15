Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

За словами так званого "омбудсмена" "ДНР", Полу Урі, "попри важкість злочинів", було надано медичну допомогу. Терористи стверджують, що британець був "професійним військовим", воював в Афганістані, Іраку, Лівії та в Україні, "керував бойовими операціями й займався набором та навчанням найманців для українських військ". За словами "омбудсмена", Урі взяли у полон у квітні.

Натомість народний депутат України Олексій Гончаренко стверджує, що Урі "не був солдатом. Він працював на одну з громадських організацій, які допомагали постраждалим від війни".

1 липня стало відомо, що у "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців.

Полонений бойовиками "ЛДНР" британець Аслін у червні повідомив рідним, що його незабаром стратять.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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