У "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Бойовики визнали полонених винними за такими ж статтями що і трьох іноземних добровольців раніше. Тобто їх можуть засудити до смертної кари. Ділана Хілі та Ендрю Хілл взяли в полон у Маріуполі та у Миколаївській області.

"Слідчі ДНР звинуватили в участі в бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців — Ділана Хілі та Ендрю Хілл, які були взяті в полон на заводі Ілліча у Маріуполі та Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Джерело у силових структурах "ДНР" повідомило "журналістам", що з обвинуваченими ведуться слідчі дії, але британці відмовляються давати свідчення.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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