У "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців
Слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
Бойовики визнали полонених винними за такими ж статтями що і трьох іноземних добровольців раніше. Тобто їх можуть засудити до смертної кари. Ділана Хілі та Ендрю Хілл взяли в полон у Маріуполі та у Миколаївській області.
"Слідчі ДНР звинуватили в участі в бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців — Ділана Хілі та Ендрю Хілл, які були взяті в полон на заводі Ілліча у Маріуполі та Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.
Джерело у силових структурах "ДНР" повідомило "журналістам", що з обвинуваченими ведуться слідчі дії, але британці відмовляються давати свідчення.
- 9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.
- Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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