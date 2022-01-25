Стало відомо, в яких містах Україна прийматиме Шотландію та Ірландію в Лізі націй

Про це повідомляє vZbirna у telegram.

На "Арені Львів" збірна України 11 червня зіграє з Вірменією, а 14 червня - з Ірландією. Домашню гру з Шотландією команда Олександра Петракова проведе 29 вересня у Києві.

Резервним місцем проведення ігор є Харків.

У новому сезоні Ліги націй збірна України зіграє у другому за силою дивізіоні.

Шотландія також є суперником збірної України у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, який відбудеться 24 березня у Глазго.

