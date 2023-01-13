Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"У столиці вже перейменовано понад 200 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. І врешті решт, ми перейшли до перейменування станцій столичного метрополітену", - зазначив він і підкреслив, що ці перейменування покликані позбавити українців російської колоніальної культури.

"Ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", – наголосив Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що кияни шляхом електронного голосування також підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви місцевості – "Звіринецька".

Крім того, проєктній станції метрополітену "Проспект Правди" кияни обрали назву "Варшавська".

За словами Бондаренка, кияни віддали понад 100 тисяч голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ.

8 грудня 2022 року столична міськрада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з радянщиною та РФ, зокрема бульвар Дружби Народів.

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