Станція метро "Звіринецька" замість "Дружби народів": понад 100 тис. киян підтримали перейменування 7 об'єктів у столиці
Мешканці столиці підтримали перейменування двох станцій метро. "Дружби народів" тепер називатиметься "Звіринецька", а "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв"
Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
"У столиці вже перейменовано понад 200 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. І врешті решт, ми перейшли до перейменування станцій столичного метрополітену", - зазначив він і підкреслив, що ці перейменування покликані позбавити українців російської колоніальної культури.
"Ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу", – наголосив Бондаренко.
Заступник міського голови додав, що кияни шляхом електронного голосування також підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви місцевості – "Звіринецька".
Крім того, проєктній станції метрополітену "Проспект Правди" кияни обрали назву "Варшавська".
За словами Бондаренка, кияни віддали понад 100 тисяч голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ.
- 8 грудня 2022 року столична міськрада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з радянщиною та РФ, зокрема бульвар Дружби Народів.
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