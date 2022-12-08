У Києві дерусифікували бульвар Дружби народів і ще 31 вулицю

Про це інформують на сайті міської ради Києва.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

Зокрема перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. А також:

Печерський район

вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного.

Голосіївський район

вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка

провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка

вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.

Дарницький район

провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича

провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського

вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.

Деснянський район

вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба

вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка

вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.

Подільський район

провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова

вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола

вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.

Святошинський район

вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича

вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану

вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка

вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького

вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова

вулицю Сім’ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.

Солом’янський район

вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької

вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека

вулицю Зої Космодем’янської - на вулицю Софії Галечко

вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського

вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.

Шевченківський район

вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали

вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича

провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного

провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового

вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих

вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.

Загалом у Києві вже перейменували 237 об’єктів.

У Солом'янському районі Києва вулицю, названу на честь російського художника Олексія Саврасова, перейменували на Костопалівську.

27 жовтня депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Також в Оболонському районі Києва вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.

А вулицю у Святошинському районі столиці перейменували на честь журналіста і військового Олександра Махова, який загинув під час бойових дій на Харківщині у травні.

У листопаді міськрада дерусифікувала 11 вулиць столиці.