У Києві дерусифікували бульвар Дружби народів і ще 31 вулицю
8 грудня столична міськрада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з радянщиною та РФ, зокрема бульвар Дружби Народів
Про це інформують на сайті міської ради Києва.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - сказав міський голова Києва Віталій Кличко.
Зокрема перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. А також:
Печерський район
- вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного.
Голосіївський район
- вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка
- провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка
- вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.
Дарницький район
- провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича
- провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського
- вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.
Деснянський район
- вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба
- вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка
- вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.
Подільський район
- провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова
- вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола
- вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.
Святошинський район
- вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;
- вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича
- вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану
- вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка
- вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького
- вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова
- вулицю Сім’ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.
Солом’янський район
- вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької
- вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека
- вулицю Зої Космодем’янської - на вулицю Софії Галечко
- вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського
- вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.
Шевченківський район
- вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали
- вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича
- провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного
- провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового
- вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих
- вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.
Загалом у Києві вже перейменували 237 об’єктів.
- У Солом'янському районі Києва вулицю, названу на честь російського художника Олексія Саврасова, перейменували на Костопалівську.
- 27 жовтня депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
- Також в Оболонському районі Києва вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.
- А вулицю у Святошинському районі столиці перейменували на честь журналіста і військового Олександра Махова, який загинув під час бойових дій на Харківщині у травні.
- У листопаді міськрада дерусифікувала 11 вулиць столиці.
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