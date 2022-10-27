Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Зокрема, вулицю Багратіона перейменували на вулицю імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна. Також у Києві з вулиця імені загиблих героїв російсько-української війни Дениса Антіпова та Павла Лі. Вулиця Олександра Матросова в Печерському районі відтепер носитиме ім'я генерала Кульчицького.

Також у столиці з'явилися вулиці, що носитимуть імена політв'язня та депутата Левка Лук'яненка, поета та політика Івана Драча, білоруського публіциста та революціонера Кастуся Калиновського, співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), прем'єрки Ізраїлю та уродженки Києва Ґолди Меїр. Вулиця Карла Маркса відтепер носитиме ім'я Йоганна Вольфганга Ґете, а вулицю Пушкінську перейменували на вулицю Євгена Чикаленка.

Нагадаємо, Київщину чекають більш тривалі вимкнення електроенергії, - ДТЕК

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