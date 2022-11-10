У Києві перейменували 11 вулиць, назви яких були пов'язані з РФ і радянщиною
10 листопада депутати Київської міської ради підтримали перейменування на ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим
Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко.
Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували 11 вулиць:
- бульвар Праці - бульвар Івана Котляревського
- вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк
- вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського
- вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Здановської
- вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова
- вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогірська
- вулиця Маміна-Сибіряка - вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика - вулиця Віденська
- вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська.
Назви обирали самі містяни.
"Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради", - роз'яснив мер.
Загалом у столиці вже перейменували 204 міські об’єкти.
- У Солом'янському районі Києва вулицю, названу на честь російського художника Олексія Саврасова, перейменували на Костопалівську.
- 27 жовтня депутати Київради перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
- Також в Оболонському районі Києва вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.
- А вулицю у Святошинському районі столиці перейменували на честь журналіста і військового Олександра Махова, який загинув під час бойових дій на Харківщині у травні.
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