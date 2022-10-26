Про це повідомив пресцентр Київської міськради.

У травні експертна комісія порекомендувала включити вулицю до переліку об'єктів, чиї назви пов'язані з РФ або її сателітами. У застосунку "Київ Цифровий" найбільше людей - 4 797 - проголосувало за перейменування вулиці на Костопалівську. Назва походить від селища Костопалівка, яке утворилося на цій місцевості на початку 1913 року. Депутати Київради підтримали перейменування вулиці Саврасова на Костопалівську.

У міськраді зауважили, що в Києві дерусифікували назви понад 100 об'єктів

5 жовтня в Оболонському районі Києва вулицю Маршала Малиновського перейменували на вулицю Героїв полку "Азов".

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