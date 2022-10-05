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В Києві на честь полку "Азов" назвали вулицю

5 жовтня, 2022 середа
18:55
Суспільство В Києві перейменували вулицю на честь полку "Азов"

В Оболонському районі Києва вулицю Маршала Малиновського перейменували на вулицю Героїв полку "Азов"

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"У столиці вже перейменовано понад сотню міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, зокрема вулицю Маршала Малиновського - на Героїв полку "Азов", - йдеться у повідомленні. 

У серпні кияни мали можливість проголосувати в додатку "Київ Цифровий" за нову назву для вулиці, названої на честь радянського воєначальника Родіона Малиновського. Варіант "вулиця Героїв полку "Азов" набрав 19 823 голоси.

Депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Маршала Малиновського на Героїв полку "Азов".

Київська міська рада також нагадала, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

  • 25 вересня Віталій Кличко оголосив про перейменування 95 вулиць та площ у Києві.

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Новини
Київщина
декомунізація
полк "Азов"
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