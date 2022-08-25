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Вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць

25 серпня, 2022 четвер
18:48
Суспільство Київ

25 серпня Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – зазначив  міський голова.  

Процес перейменування в столиці ще не завершений – його продовжать на наступному пленарному засіданні.  

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Список деяких з перейменованих вулиць:

•вулиця Генерала Жмаченка  – вулиця Князя Романа Мстиславича

•вулиця Маршала Малиновського –  вулиця Героїв полку "Азов" 

•площа Тульська – площа Героїв УПА

•вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження

•вулиця Карла Маркса –  вулиця Гуцульська

•вулиця Пітерська – вулиця Лондонська

•вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців

•вулиця Ростовська – вулиця Луцька. 

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