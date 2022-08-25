Вулиця Героїв полку "Азов" та площа Героїв УПА: у Києві перейменували 95 вулиць
25 серпня Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – зазначив міський голова.
Процес перейменування в столиці ще не завершений – його продовжать на наступному пленарному засіданні.
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Список деяких з перейменованих вулиць:
•вулиця Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича
•вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку "Азов"
•площа Тульська – площа Героїв УПА
•вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження
•вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська
•вулиця Пітерська – вулиця Лондонська
•вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців
•вулиця Ростовська – вулиця Луцька.
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