Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – зазначив міський голова.

Процес перейменування в столиці ще не завершений – його продовжать на наступному пленарному засіданні.

Читайте також: Велике перейменування: чи вдалася дерусифікація Києва

Список деяких з перейменованих вулиць:

•вулиця Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича

•вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку "Азов"

•площа Тульська – площа Героїв УПА

•вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження

•вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська

•вулиця Пітерська – вулиця Лондонська

•вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців

•вулиця Ростовська – вулиця Луцька.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb