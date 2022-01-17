Станцію київського метро "Позняки" зачиняли через повідомлення про замінування: рух відновлено

Про це інформує КМДА у Telegram.



"Станцію метро "Позняки" зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.



О 19:24 КМДА опублікувало інформацію про відновлення роботи після завершення перевірки.

