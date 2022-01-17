Станцію київського метро "Позняки" зачиняли через повідомлення про замінування: рух відновлено
У понеділок, 17 січня, станцію метро "Позняки" зачиняли для входу та виходу пасажирів у зв'язку з повідомленням про мінування
Про це інформує КМДА у Telegram.
"Станцію метро "Позняки" зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.
О 19:24 КМДА опублікувало інформацію про відновлення роботи після завершення перевірки.
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