Старі синьо-жовті граблі
Головною помилкою українців після 1991 була віра в те, що не треба будувати нової держави, досить лиш перефарбувати у синьо-жовті фарби тодішню УРСР
Це ж легше і швидше.
Тому не створювали українських збройних сил, задовольнившись наявністю на наших теренах осколка совєтської армії.
Не перебудували органів безпеки, які залишилися недознищеним КГБ.
Політичне керівництво країни на виборах доручали колишнім комуністам, які тепер представляли нібито різні партії.
Після початку війни з Росією у 2014-му ми, здається, усвідомили катастрофічність такого підходу і, врешті, почали будувати справді нову державу та армію.
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Але дискусії про "родіну-мать" чи перейменування музею Другої світової свідчать: віра в те, що замість творення нового, можна просто змінити старі вивіски, на жаль нікуди не зникла.
Ми знову стаємо на граблі, ретельно перефарбувавши їх у синьо-жовті.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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