Політикиня поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Надання Україні статусу держави-кандидатки на вступ до Європейського Союзу - це сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа не злякалася. Європа обʼєднана й буде продовжувати допомагати Україні. А українська держава буде у європейській родині, а не частиною російської недоімперії", - зазначила Кравчук.

Нардепка додала, що наразі економічне питання є одним із найбільш актуальних.

"Звичайно, що ми будемо виконувати реформи, приводити нашу судову систему до європейських стандартів. Але питання економічної співпраці, а саме відбудови України й доступу до спеціальних фінансових програм, які відкриваються після отримання статусу кандидата на членство, - це дуже важливо у контексті подолання наслідків війни з Росією та залучення інвестицій", - зауважила Євгенія Кравчук.

23 червня президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна - "не прикордоння між орками та ельфами, а майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС".

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк прогнозує, що на вступ України до ЄС може піти 7 років.

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