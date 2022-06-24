Статус кандидата на вступ до ЄС - це сигнал Путіну, що Європа не злякалася, - нардепка Кравчук
Народна депутатка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук висловила думку, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу є сигналом для президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна, що Європа не злякалася
Політикиня поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Надання Україні статусу держави-кандидатки на вступ до Європейського Союзу - це сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа не злякалася. Європа обʼєднана й буде продовжувати допомагати Україні. А українська держава буде у європейській родині, а не частиною російської недоімперії", - зазначила Кравчук.
Нардепка додала, що наразі економічне питання є одним із найбільш актуальних.
"Звичайно, що ми будемо виконувати реформи, приводити нашу судову систему до європейських стандартів. Але питання економічної співпраці, а саме відбудови України й доступу до спеціальних фінансових програм, які відкриваються після отримання статусу кандидата на членство, - це дуже важливо у контексті подолання наслідків війни з Росією та залучення інвестицій", - зауважила Євгенія Кравчук.
- 23 червня президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна - "не прикордоння між орками та ельфами, а майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС".
- Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк прогнозує, що на вступ України до ЄС може піти 7 років.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе