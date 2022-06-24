Малоймовірно, що Україна увійде в ЄС раніше, ніж за 7 років, - гендиректорка Урядового офісу координації євроінтеграції

Про це Форсюк сказала в коментарі "Суспільному".

"Якщо ми отримаємо статус члена ЄС за 7 років — це дуже добре. Раніше — дуже малоймовірно. Через ту величезну кількість законодавства, яку нам треба прийняти, і імплементувати у наше життя", - зазначила вона.

За її словами, отримання статусу членства ЄС - це тривала бюрократична процедура, яка передбачає проходження певних етапів.

"Перш за все, є певні умови, які були зазначенні у висновку Європейської комісії — завершення антикорупційної реформи, впровадження антиолігархічного закону, призначення суддів конституційного суду, зміцнення зв’язку між розслідуваннями і вироками, по антикорупційних справах, незалежність регулятора медіа і національні меншини", - розповіла Форсюк.

Після виконання цих умов має бути ухвалене рішення про відкриття переговорних процедур, але це станеться не раніше за наступний рік, тому що оцінку виконання здійснюватимуть у грудні. При цьому переговорні процедури є теж дуже тривалими. Паралельно з ними потрібно буде повністю впровадити законодавство ЄС, тому що воно на момент членства має стати невід’ємною частиною законодавства України.

23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна не "не прикордоння між орками та ельфами, а майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС".

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