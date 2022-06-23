Статус кандидата в ЄС надано авансом, очікується потужна робота, - Шарль Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах
Про це він повідомив під час брифінгу в ефірі Еспресо.
"Статус кандидата в членство надано, фактично, авансом, тому очікується потужна робота зі сторони Києва. Ми надіємося, що звільнення України відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав Шарль Мішель.
За його словами, Україна має провести реформи у сфері законодавства та правосуддя. Також він зазначив: "помітно, які зусилля прикладали президент України та Грузії".
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. .
- 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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