Статус кандидата в ЄС надано авансом, очікується потужна робота, - Шарль Мішель

Про це він повідомив під час брифінгу в ефірі Еспресо.

"Статус кандидата в членство надано, фактично, авансом, тому очікується потужна робота зі сторони Києва. Ми надіємося, що звільнення України відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав Шарль Мішель.

За його словами, Україна має провести реформи у сфері законодавства та правосуддя. Також він зазначив: "помітно, які зусилля прикладали президент України та Грузії".

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. .

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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