Стефанчук одужав від коронавірусу
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав негативний тест після того, як вдруге захворів на COVID-19
Про це він написав у Facebook.
"Ура!!! Негативний тест", - повідомив очільник парламенту.
Стефанчук висловив вдячність усім, хто підтримував його під час хвороби.
Спікер ВР побажав громадянам міцного здоров'я та потужного імунітету. Він також закликав усіх вакцинуватися та дотримуватися вимог карантину.
- Стефанчук хворів коронавірусом у листопаді 2021 року та у січні 2022.
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