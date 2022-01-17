Стефанчук одужав від коронавірусу

Про це він написав у Facebook.

"Ура!!! Негативний тест", - повідомив очільник парламенту.

Стефанчук висловив вдячність усім, хто підтримував його під час хвороби.



Спікер ВР побажав громадянам міцного здоров'я та потужного імунітету. Він також закликав усіх вакцинуватися та дотримуватися вимог карантину.

Стефанчук хворів коронавірусом у листопаді 2021 року та у січні 2022.