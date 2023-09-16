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Ексклюзив

Степанов хотів вручну визначати переможців тендерів, - ексголова "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов

16 вересня, 2023 субота
21:11
Економіка Арсен Жумаділов

Очільник Агенції ресурсного забезпечення Міністерства оборони Арсен Жумаділов пояснив, що під час роботи у "Медзакупівлях" його відносини зі Степановим не склалися, оскільки той хотів в ручному режимі контролювати, хто виграє тендери

Про це Жумаділов розповів у ексклюзивному інтерв'ю "Еспресо".

Арсен Жумаділов зазначив, що дії тодішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова порушували законодавство і моральні та етичні принципи, на яких будувалося державне підприємство "Медичні закупівлі України".  

За його словами, Степанов хотів в ручному режимі контролювати, хто виграє тендери. Це стало зрозуміло буквально на першій же процедурі.

"Він покликав мене до себе, коли ми тільки-но розпочали закупівлі захисних костюмів. Якщо пам'ятаєте, це були перші місяці ковіду. Важлива закупівля, ми все робили дуже швидко, але водночас переконувались, щоб була конкуренція і належна перевірка документів", - пояснив Жумаділов.

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Посеред закупівлі Степанов поставив питання:

"А хто у вас виграє у цій процедурі? Кого ви законтрактуєте?".

На це Арсен Жумаділов відповів йому, що ця інформація не є публічною, вона буде доступною лише після проведення процедури та перевірки всіх документів. Саме тоді буде визначено переможця, з яким і буде укладено договір.

Жумаділов пообіцяв проінформувати Степанова щойно це відбудеться. В інакшому випадку це б порушувало принцип, що в межах процедури така інформація не розкривається.

"Йому (Степанов - ред.) не сподобалася така відповідь. Все те, що відбувалось далі, ви знаєте. Але ми чітко стояли на своїх принципах", - заявив Жумаділов.

Ким є Арсен Жумаділов

Арсен Жумаділов - кримськотатарський громадський та політичний діяч. Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.

Перед цим працював головою райадміністрації на Одещині, куди потрапив за відкритим конкурсом, та керував ДП "Медичні закупівлі України".

Здоров'я
Україна
тендери
корупція в Україні
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