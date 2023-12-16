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Головна Війна з Росією Стерненко показав роботу дронів від волонтерів на лівобережжі Херсонщини

Стерненко показав роботу дронів від волонтерів на лівобережжі Херсонщини

16 грудня, 2023 субота
23:11
Війна з Росією Сергій Стерненко

У суботу, 16 грудня, волонтер Сергій Стерненко поділився кадрами відео з ударами українських дронів по російських терористах

Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.

Волонтер наголосив, що дрон був придбаний завдяки донатам.

"Буханкоцид та інше винищення російського транспорту у виконанні операторів FPV 122 бригади Тероборони. Лівобережжя Херсонщини, проблем у росіян буде більше", - пише Стерненко.

  • У листопаді волонтер Сергій Стерненко поділився відео з ударом українського дрона по автівці Range Rover, яку використовував російський військовий. Також поширив ролик, де видно удар по групі росіян, які зібрались на шикування.
Відео
Україна
Росія
Херсонщина
Сергій Стерненко
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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