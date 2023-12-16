Стерненко показав роботу дронів від волонтерів на лівобережжі Херсонщини
У суботу, 16 грудня, волонтер Сергій Стерненко поділився кадрами відео з ударами українських дронів по російських терористах
Відео Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі.
Волонтер наголосив, що дрон був придбаний завдяки донатам.
"Буханкоцид та інше винищення російського транспорту у виконанні операторів FPV 122 бригади Тероборони. Лівобережжя Херсонщини, проблем у росіян буде більше", - пише Стерненко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе