Стипендія імені Левка Лук'яненка: названо кількість політв'язнів, які отримали виплати за серпень
Стипендії імені Левка Лук'яненка за серпень отримали 9 громадян України, які зазнали переслідувань від РФ через їхню громадську або політичну діяльність
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Нагорода вручається з 2018 року з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму.
Стипендія призначається указом президента на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Її розмір становить три прожиткових мінімуми для працездатних осіб (8052 грн).
Клопотання про призначення державних стипендій подаються до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Серед лавреатів стипендії попередніх років – режисер Олег Сенцов, громадський активіст Володимир Балух, журналіст Роман Сущенко, журналіст і письменник Станіслав Асєєв.
- Левко Лук'яненко, на честь якого заснували премію, помер у 2018 році. Він – співзасновник Української Гельсінської групи, політик та громадський діяч, народний депутат України. Герой України. Письменник. Автор Акта проголошення незалежності України. Лавреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. 26 років провів у радянських в'язницях, таборах і на засланні (Мордовія, Перм, Кучіно, Томська область та ін.).
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