Про це він розповів в етері Еспресо.

"На моє переконання, що самі відчайдушні бої за Соледар і Бахмут дозволили нам виграти час. Ми пам'ятаємо, що напередодні Нового року міністр оборони України повідомляв, що 5 січня буде розгортатися нова хвиля мобілізації у РФ, безумовно, можемо припустити з великою долею вірогідності, що противник передбачав оголошення нової хвилі мобілізації на тлі якоїсь переможної кампанії у районі Соледара і Бахмута. Крім того, ворог зосереджував на білоруському напрямку додаткові сили, і на той час було відомо про наявність там 11 тисяч російських військовослужбовців. А подальше розгортання цих сил та засобів на білоруській території могло призвести до ланцюгової реакції, початку мобілізації у самій Білорусі. Стійка оборона Соледара та продовження оборони Бахмута фактично зірвали плани противника і примусили його відмовитися від ідеї розгортання посиленого угруповання у Білорусі", - зазначив військовий експерт.

Сергій Грабський підкреслив, що всі аналітики та видання говорять про те, що на сьогодні не існує загрози наступу з території Білорусі.

"За останньою статистикою щодо кількості російських військ відомо, що половина з того контингенту, який розташовувався на білоруській території, перемістилася на Схід. Через втрати противник переглянув свої плани й розгорнув додаткові підрозділи для утримання темпу наступу на Бахмутському напрямку. Ворог був змушений втягнутися у виснажливі оборонні бої на вулицях міста. Також в останні дні, відстежуючи медійний фактор, помітно, що не обговорюються активні дії ПВК Вагнер, що є підтвердженням втрат вагнерівців, через які вони надовго втратили боєздатність. За деякими відомостями йдеться про десятки тисяч загиблих, тобто завдано ураження одній з відносно боєздатних частин російської армії. Нейтралізація цього підрозділу має певне значення на наступних етапах війни, а також й для розвитку внутрішньополітичної ситуації у РФ, адже ми розуміємо що це підрив спроможності Пригожина впливати на ситуацію", - зауважив Грабський.

25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області

Також у Генштабі розповіли, чи можуть ЗСУ після Соледара відійти й від Бахмута

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb