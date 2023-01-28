Стійка оборона Соледара та продовження оборони Бахмута зірвали плани противника, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу, вважає, що противнику не вдалося заявити про якусь переможну кампанію, на тлі якої можна було оголосити нову хвилю мобілізації та посилити угрупування у Білорусі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На моє переконання, що самі відчайдушні бої за Соледар і Бахмут дозволили нам виграти час. Ми пам'ятаємо, що напередодні Нового року міністр оборони України повідомляв, що 5 січня буде розгортатися нова хвиля мобілізації у РФ, безумовно, можемо припустити з великою долею вірогідності, що противник передбачав оголошення нової хвилі мобілізації на тлі якоїсь переможної кампанії у районі Соледара і Бахмута. Крім того, ворог зосереджував на білоруському напрямку додаткові сили, і на той час було відомо про наявність там 11 тисяч російських військовослужбовців. А подальше розгортання цих сил та засобів на білоруській території могло призвести до ланцюгової реакції, початку мобілізації у самій Білорусі. Стійка оборона Соледара та продовження оборони Бахмута фактично зірвали плани противника і примусили його відмовитися від ідеї розгортання посиленого угруповання у Білорусі", - зазначив військовий експерт.
Сергій Грабський підкреслив, що всі аналітики та видання говорять про те, що на сьогодні не існує загрози наступу з території Білорусі.
"За останньою статистикою щодо кількості російських військ відомо, що половина з того контингенту, який розташовувався на білоруській території, перемістилася на Схід. Через втрати противник переглянув свої плани й розгорнув додаткові підрозділи для утримання темпу наступу на Бахмутському напрямку. Ворог був змушений втягнутися у виснажливі оборонні бої на вулицях міста. Також в останні дні, відстежуючи медійний фактор, помітно, що не обговорюються активні дії ПВК Вагнер, що є підтвердженням втрат вагнерівців, через які вони надовго втратили боєздатність. За деякими відомостями йдеться про десятки тисяч загиблих, тобто завдано ураження одній з відносно боєздатних частин російської армії. Нейтралізація цього підрозділу має певне значення на наступних етапах війни, а також й для розвитку внутрішньополітичної ситуації у РФ, адже ми розуміємо що це підрив спроможності Пригожина впливати на ситуацію", - зауважив Грабський.
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