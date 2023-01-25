У Генштабі розповіли, чи можуть ЗСУ після Соледара відійти й від Бахмута

Про це в ефірі телемарафону 25 січня повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Це дивно, щоби зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам", - сказав він.

Речник Генштабу додав, що доки в місті "є підвали, є можливість українським військовим оборонятися і тримати територію, вони залишатимуться там".

Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні межі Донецької області.

"І, мабуть, це та мета так званої спеціальної воєнної операції, про яку говорять окупанти, щоби Путін міг хоч щось показати своєму електорату", - сказав він.

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Удень 25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області.

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