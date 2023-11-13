Столицю Індії накрив токсичний туман через використання феєрверків попри заборону

Про це повідомляє ВВС.

Місто має високий рівень забруднення протягом усього року через такі фактори, як автомобільні викиди та пил. Але проблема загострюється взимку, коли фермери в сусідніх штатах спалюють стерню. Низька швидкість вітру також затримує шкідливі речовини - наприклад, петарди - у нижніх шарах атмосфери, що ускладнює дихання.

У понеділок вранці, згідно з додатком Sameer, який надає щогодинні оновлення на основі даних Федеральної ради з контролю за забрудненням, індекс якості повітря (AQI) на 37 станціях моніторингу в Делі перевищив 200, а в кількох місцях зафіксовано показники вище 350.

Верховний суд Індії заборонив використання петард під час Дівалі, дозволивши лише "зелені петарди" або петарди зі зниженим рівнем викидів. Уряд Делі також заборонив петарди під час Дівалі протягом останніх кількох років, але це правило майже не виконується.

Заборона феєрверків також набула політичного забарвлення, дехто стверджує, що це спроба націлитися на індуїстські фестивалі.

У понеділок міністр навколишнього середовища Делі Гопал Рай заявив, що лідери індуїстської націоналістичної партії Бхаратія Джаната, яка перебуває при владі в країні, але в опозиції в Делі, "підбурювали" людей запалювати петарди.

"Розриви петард збільшили рівень забруднення в Делі. Не так багато людей підривали петарди, але в деяких місцях це було зроблено цілеспрямовано", - сказав він.

Лідери БДП офіційно не відреагували на це.