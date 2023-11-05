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Через високий рівень забрудненості в Нью-Делі закриваються початкові школи

5 листопада, 2023 неділя
11:59
Світ забрудненість повітря в Делі

Міністерка освіти Делі Атіші Марлена заявила, що початкові школи в столиці Індії залишаться закритими до 10 листопада через високий рівень забруднення повітря

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки рівень забруднення залишається високим, початкові школи в Делі залишаться закритими до 10 листопада", - зазначила міністерка.

Вона додала, що учням 6-12 класів надається можливість перейти на навчання в онлайн-режимі.

Нью-Делі очолює список найбільш забруднених міст світу в режимі реального часу, складений швейцарською групою IQAir.

Індекс якості повітря (AQI) міста в неділю, 5 листопада, становив 471, що відносить його до категорії "небезпечних". За ним слідує Лахор у Пакистані з "дуже нездоровим" показником 261.

Токсичне повітря в суботу змусило збірну Шрі-Ланки скасувати тренування. Команда готувалася до матчу Чемпіонату світу з футболу в понеділок проти Бангладеш у сильно забрудненій індійській столиці.

Індекс якості повітря від 0 до 50 вважається добрим, тоді як рівні 400-500 впливають на здорових людей і є небезпечними для тих, хто вже має захворювання.

  • Наприкінці жовтня уряд Делі розпочав антипилову кампанію для стримування забруднення, наклавши обмеження на будівельні роботи, а також скерувавши поливальні машини, щоб спробувати очистити повітря від пилу.
  • А 3 листопада якість повітря в Делі досягла критичного рівня, місто огорнув токсичний смог, який став щорічною катастрофою для індійської столиці.
екологія
Індія
екологічна катастрофа
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