Через високий рівень забрудненості в Нью-Делі закриваються початкові школи

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки рівень забруднення залишається високим, початкові школи в Делі залишаться закритими до 10 листопада", - зазначила міністерка.

Вона додала, що учням 6-12 класів надається можливість перейти на навчання в онлайн-режимі.

Нью-Делі очолює список найбільш забруднених міст світу в режимі реального часу, складений швейцарською групою IQAir.

Індекс якості повітря (AQI) міста в неділю, 5 листопада, становив 471, що відносить його до категорії "небезпечних". За ним слідує Лахор у Пакистані з "дуже нездоровим" показником 261.

Токсичне повітря в суботу змусило збірну Шрі-Ланки скасувати тренування. Команда готувалася до матчу Чемпіонату світу з футболу в понеділок проти Бангладеш у сильно забрудненій індійській столиці.

Індекс якості повітря від 0 до 50 вважається добрим, тоді як рівні 400-500 впливають на здорових людей і є небезпечними для тих, хто вже має захворювання.