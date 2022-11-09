Столтенберг назвав дату та місце наступного саміту НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі
Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.
"Радий оголосити, що наступна зустріч глав держав та урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. Саміт у Вільнюсі стане можливістю погодити подальші кроки зі зміцнення політики стримування й оборони, поглянути на суттєве збільшення оборонних витрат, а також продовження нашої підтримки для України", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що зустріч відбуватиметься, коли НАТО постало перед найбільшим викликами у сфері безпеки з часів холодної війни та подякував Литві, яка прийматиме саміт.
"Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту. Литва є ключовим союзником в НАТО. Як країна, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування й оборону для усього Альянсу. Я сподіваюся на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року", - підсумував Столтенберг.
- 5 листопада стало відомо, що Сполучені Штати підтримують призначення на посаду нового генерального секретаря НАТО віцепрем'єрки Канади Христі Фріланд.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе