Столтенберг назвав дату та місце наступного саміту НАТО

Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

"Радий оголосити, що наступна зустріч глав держав та урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. Саміт у Вільнюсі стане можливістю погодити подальші кроки зі зміцнення політики стримування й оборони, поглянути на суттєве збільшення оборонних витрат, а також продовження нашої підтримки для України", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що зустріч відбуватиметься, коли НАТО постало перед найбільшим викликами у сфері безпеки з часів холодної війни та подякував Литві, яка прийматиме саміт.

"Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту. Литва є ключовим союзником в НАТО. Як країна, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування й оборону для усього Альянсу. Я сподіваюся на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року", - підсумував Столтенберг.

5 листопада стало відомо, що Сполучені Штати підтримують призначення на посаду нового генерального секретаря НАТО віцепрем'єрки Канади Христі Фріланд.

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