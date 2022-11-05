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США хочуть бачити генсеком НАТО віцепрем'єрку Канади Фріланд, ЄС та Британія також визначилися із кандидатами, - NYT

5 листопада, 2022 субота
13:23
Світ Христя Фріланд

Сполучені Штати підтримують призначення на посаду нового генерального секретаря НАТО віцепрем'єрки Канади Христі Фріланд

Про це повідомляє The New York Times.  

Американське видання зазначає, що країни НАТО активно обговорюють кандидатури наступника генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Джерела NYT стверджують, що у США хочуть бачити на цій посаді віцепрем'єрку та очільницю мінфіну Канади Христю Фріланд, яка має українське коріння. 

Серед переваг Фріланд називається володіння англійською, французькою, італійською, російською та українською мовами, та факт, що вона очолювала "складні відомства". Вона може стати першою жінкою та першим генсеком НАТО з Канади. 

Христя Фріланд стала віцепрем'єром Канади у 2019 році. До цього вона була міністром закордонних справ (2017–2019) та міністром зовнішньої торгівлі (2015–2017). Обіймала редакторські посади у Financial Times, The Globe and Mail та Reuters.

За даними NYT, у Євросоюзі розглядають на пост кандидатури прем'єрки Естонії Каї Каллас, президентки Словаччини Зузана Чапутової та експрезидентки Хорватії Колінди Грабар-Кітарович. У Великій Британії на цю посаду, ймовірно, претендувати міністр оборони Бен Воллес.

За словами співрозмовників газети, переговори лише розпочинаються і на цьому етапі перших кандидатів найчастіше відсівають у рамках обговорення з членами Альянсу. США зазвичай не виставляють свою кандидатуру, оскільки саме американський генерал керує військами Альянсу у Європі.

Повноваження Єнса Столтенберга закінчуються восени 2023 року.

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Словаччина
Естонія
Хорватія
Канада
Єнс Столтенберг
НАТО
США
Велика Британiя
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