Столтенберг призначив екстрений саміт лідерів країн НАТО на 24 березня

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.



Позачергове засідання глав держав і урядів Альянсу відбудеться 24 березня 2022 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгії.



"Ми розглянемо наслідки вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО у відповідь на нову реальність нашої безпеки. У цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати діяти разом у НАТО", - йдеться у заяві Столтенберга.

Нагадаємо, 16 березня Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.