Столтенберг призначив екстрений саміт лідерів країн НАТО на 24 березня
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт лідерів країн Альянсу
Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.
Позачергове засідання глав держав і урядів Альянсу відбудеться 24 березня 2022 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгії.
"Ми розглянемо наслідки вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО у відповідь на нову реальність нашої безпеки. У цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати діяти разом у НАТО", - йдеться у заяві Столтенберга.
- Нагадаємо, 16 березня Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
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