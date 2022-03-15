Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16 березня
Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони держав Північноатлантичного альянсу в середу, 16 березня
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков та наші давні партнери - Грузія, Фінляндія, Швеція та ЄС", - сказав Столтенберг.
За його словами, зустріч міністрів оборони відбудеться завтра, 16 березня.
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