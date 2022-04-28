Столтенберг: Україна отримала від союзників по НАТО військову допомогу на $8 млрд
Союзники по НАТО станом на 28 квітня надали Україні військову допомогу на суму близько 8 мільярдів доларів і будуть збільшувати обсяги постачання
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з керівниками політичних груп і главою Європарламенту.
Він заявив, що НАТО і ЄС стоять поряд у солідарності з Україною, та привітав потужні економічні санкції проти Росії. Столтенберг також зауважив, що на цей час союзники по НАТО виділили та надали Україні військову допомогу щонайменше на 8 мільярдів доларів і продовжують її нарощувати.
- Раніше повідомляли, що у США 27 квітня ухвалили проєкт закону, який дозволяє арештовувати активи російських олігархів та пов’язаних осіб з російським урядом з метою підтримки України.
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