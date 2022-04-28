У США підтримали законопроєкт, який дозволяє продати російські активи для допомоги Україні
Палата представників США 27 квітня ухвалила проєкт закону, який дозволяє арештовувати активи російських олігархів та пов’язаних осіб з російським урядом з метою підтримки України
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті співавторки законопроєкту конгресвумен Ебігейл Спанбергер.
"Двопартійна більшість в Палаті представників США сьогодні проголосувала за ухвалення Закону про арешт активів з метою відбудови України", – заявила вона.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram зауважив, що закон передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані в іноземних осіб та на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі.
За проєкт закону висловилися 417 конгресменів, вісім виступили проти, п’ятеро утрималися. Для вступу в силу законопроєкт повинен бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом Джо Байденом. Додамо, що даний законопроєкт є рамковим, тобто він не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України.
- Федеральний уряд Канади також збирається внести поправки в законодавство і дозволити перерозподіл вилучених підсанкційних іноземних активів на компенсації жертвам або допомоги у відновленні іноземної держави.
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