У США підтримали законопроєкт, який дозволяє продати російські активи для допомоги Україні

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті співавторки законопроєкту конгресвумен Ебігейл Спанбергер.

"Двопартійна більшість в Палаті представників США сьогодні проголосувала за ухвалення Закону про арешт активів з метою відбудови України", – заявила вона.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram зауважив, що закон передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані в іноземних осіб та на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі.



За проєкт закону висловилися 417 конгресменів, вісім виступили проти, п’ятеро утрималися. Для вступу в силу законопроєкт повинен бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом Джо Байденом. Додамо, що даний законопроєкт є рамковим, тобто він не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України.

Федеральний уряд Канади також збирається внести поправки в законодавство і дозволити перерозподіл вилучених підсанкційних іноземних активів на компенсації жертвам або допомоги у відновленні іноземної держави.