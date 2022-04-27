Оттава має намір розпродати заблоковані російські активи, а кошти передати на відновлення України

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє CBC.

"Сьогодні ми шукаємо можливість не лише заарештовувати, а й дозволяти конфіскувати активи фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, та компенсувати жертвам виручку... Ці зміни зроблять санкційний режим Канади першим у G7, який дозволить такі дії", - сказала Жолі.



Відтак, Канада збирається ухвалити законопроект, який передбачає можливість використати заарештовані іноземні активи для відновлення іноземної країни, відновлення миру та безпеки або для компенсацій жертвам порушення цієї безпеки.



Канада запровадила санкції проти Росії 24 лютого, у день повномасштабної агресії РФ на Україну.



Ще один схожий законопроект, зареєстрований зі сторони сенаторів, має дозволити Канаді арештовувати та конфісковувати російські активи для підтримки жертв російських нападів.

Нагадаємо, Канада анонсувала нові санкції проти ще 9 росіян та 9 білорусів, близьких соратників лідерів російського та білоруського режимів.



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